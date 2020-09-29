BALKAN SOYKAN’DAN JANDARMAYA ZİYARET

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı ve Sakarya’ya atanan Jandarma komutanlıklarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.
Başkan Bilal Soykan ilk olarak Akyazı ilçe jandarma komutanlığına atanan Jandarma Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Başkan daha sonra Sakarya İl Jandarma komutanlığına giderek geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Kd.Albay Aydın Kutlu’yu makamında ziyaret etti.
Başkan Soykan İlçemize ve ilimize yeni atanan jandarma komutanlarına hoş geldiniz ziyaretlerinde bulunduk. İl ve İlçe Jandarma komutanlarıma bizlere göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder işlerinde başarılar dileriz dedi.