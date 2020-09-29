BALKAN SOYKAN’DAN JANDARMAYA ZİYARET

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı ve Sakarya’ya atanan Jandarma komutanlıklarına

Bu haber 2020-09-29 19:34:18 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.