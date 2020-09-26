FAZİLET DURMUŞ ''ÇOCUKLARINIZA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN''

Türk dili ve edebiyatı zümre başkanlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kitap okumanın

Bu haber 2020-09-26 23:37:31 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Türk dili ve edebiyatı zümre başkanlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kitap okumanın boş zaman etkinliği olmaktan kurtarılması gerektiğine dikkat çekti.

Branş öğretmenleriyle zümre toplantılarına devam eden Durmuş, Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerinin temsilcisi 16 ilçenin zümre başkanlarıyla Zoom platformu üzerinden değerlendirme toplantısı düzenledi.

Buluşmada salgın sürecinde yapılan çalışmalar, ilimizdeki güzel örnekler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüşler ortaya konuldu.

21 Eylül'de başlayan yeni eğitim-öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında meslektaşlarından beklentilerini dile getiren İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türk dili ve edebiyatı zümre başkanlarından çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının mutlaka kazandırılması yönünde çalışma yapmalarını istedi.

"Kitap okumayı boş zaman etkinliği olarak görülmekten kurtarmalıyız." diyen Durmuş "Her insanın okuma zevki farklıdır. Bu yüzden hediyeleşirken bile kitap hediye etmek yerine kupon hediye edersek kararı öğrenciye bırakmış oluruz." dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Edebiyat öğretirken amacımız sadece akademik başarıyı yakalamak değil; insan olabilmeyi, insana dokunabilmeyi öğretmek de olmalıdır." dedi

Oldukça verimli geçen toplantının sonunda özellikle salgın sürecinde öğretmenlerin fedakârca yaptıkları çalışmalardan övgüyle söz eden Durmuş Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerine zümre başkanları aracılığıyla teşekkür etti.