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GENÇ VE NEHİR AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

Bu akşam Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Genç ve Nehir Aileleri evlatlarını baş göz etmenin
Bu haber 2020-09-26 23:19:54 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

 

Bu akşam Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Genç ve Nehir Aileleri evlatlarını baş göz etmenin mutluluğunu yaşadılar.

 Kibriye ve Genç Osman Genç çiftinin Güzel kızları Hümeyra Hilal Genç ile Ümmühan ve Ziya Nehir çiftinin yakışıklı delikanlısı Semih Nehir bu akşam Yağcılar mahallesindeki ELLİ4Park tesislerinde yapılan muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdiler.

 Kuran-ı Kerim okunması ve ardından yapılan dua ile başlayan düğün töreni gelin ve damadın alkışlar arasında salona gelip ilk danslarını yapması  ile devam etti.

 Geçlerin Nikahını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kıydı.

Düğünde her iki ailenin mutluluklarını paylaşmak üzere gelen kalabalık bir davetli topluluğu vardı.

Genç ve Nehir Ailelerinin mutluluğunu paylaşır,Hümeyra Hilal, ve Semih Nehir Çiftine kuracakları yeni yuvalarında ömür boyu sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizi iletiriz BİZİM AKYAZI

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