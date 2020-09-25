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Sezgin’lerde kahve keyfi başkadır

Sezgin’lerde kahve keyfi başkadır

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Sezgin’lerde kahve keyfi başkadır

Akyazı’da bazı aileler ticari hayatta önemli bir yere sahiptir. Geçmişte büyükleri tarafından
Bu haber 2020-09-25 23:11:40 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da bazı aileler ticari hayatta önemli bir yere sahiptir. Geçmişte büyükleri tarafından yürütülen ticaret işlerini bugün çocukları devam ettiriyorlar.

İşte Nüzhet Sezgin de bunlardan biridir. Babasından devir aldığı ticari işleri o bugün başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Akyazı’da kahve nerede içilir denildiğinde ilk akla gelen ve özellikle de akşam saatlerinde canı kahve içmek isteyenlerin durak yeridir Nüzhet Sezgin’in çarşı içindeki işyeri.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Mali Müşavir Muzaffer Başer, THK emekli Müdürü Hayli Meşeli ile Ferit Baştan’da Nüzhet Sezgin’in o meşhur işyeri önünde kurdukları küçük masada kahvelerini yudumlarken, buluştukları tek ortak nokta Sezginlerde kahve keyfi başkadır sözleri oldu.

 
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