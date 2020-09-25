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Sezgin’lerde kahve keyfi başkadır

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GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN AKYAZI'DAYDI

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GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN AKYAZI'DAYDI

Bursa’ya gitmek için Ankara’dan yola çıkan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın,
Bu haber 2020-09-25 22:44:31 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya yaklaşınca canı mısır ekmeği ve ekşi yoğurt istemesi üzerine Akyazı’nın yetiştirdiği başarılı güreşçilerden biri olan Hamit Altun’u telefonla aradı ve evde olduğunu öğrenince de kullandığı aracının direksiyonunu Akyazı’ya çevirdi ve Hamit Altun’un Yeni Mahalle de bulunan evine geldi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın Akyazı’ya geldiğini öğrenen Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Akyazılı Prof. Dr. Ayhan Özdemir ile Akyazı İlçe Spor Müdürü AdemAltun, Akyazı’nın iftihar kaynağı olan Milli güreşçi Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu Kamil Özdağ’da Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’a Hamit Altun’la birlikte ev sahipliği yaptılar.

Aslen Artvinli olan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Akyazı’ya yaklaşınca birden canım mısır ekmeği ve ekşi yoğurt ile lahana yemek istedi. Aklıma ilk gelen isim başarılı güreşçimiz Hamit Altun geldi. Kendisini telefonla aradım ve evde olduğunu öğrenince otobandan ayrılarak Akyazı’ya giriş yaptım. Gördüğünüz gibi geldiğimi duyan değerli yerel yöneticilerle birlikteyim ve yine birlikte canımın istediklerini yiyorum dedi ve ev sahipliği içinde Hamit Altun’a ve ailesine teşekkür etti.

Akbalık Güreşlerini de konuştular

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a ev sahipliği yapanlar arasında bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan ile yardımcısı Mehmet Öztürk, yedikleri yemek sonrası Başkan Aydın’la 2021 yılında yapmayı düşündükleri Akbalık Güreşleri ile ilgili de bilgi alış verişi yaptılar.

Federasyon Başkanı Musa Aydın’ın özellikle Türk Yağlı Güreşlerinde çok önemli bir yere sahip olan Akbalık yağlı Pehlivan Güreşlerinin mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizdiği ve Federasyon olarak da bu organizasyonun tekrar başlatılması için üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacakları hususunda söz verdiği de alınan bilgiler arasında yer aldı. 

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