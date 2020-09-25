Muhtarlardan Komutanlara ziyaret

Akyazı Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı, Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, Dokurcun mahalle Muhtarı Erbay Ersin ve Hastane Mahalle Muhtarı Şenol Yazıcı Akyazı’ya yeni atanan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş ile Teğmen Emre Gündüz’e hoş geldiniz ziyaretinde bulundular.
Ziyarette konuşan Mahalle Muhtarları ziyaretimiz yeni komutanlarımızı tanımak, kendimizi tanıtmak ve kendilerine başarı dilemek için yapılmıştır dediler.
Ziyaretten memnun kaldıklarını belirten iki komutanda en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını söyleyerek Mahalle Muhtarlarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür ettiler.