Bitmeyen Sevgi

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Yaşar Yazıcı öncesinde üç dönem Belediye Başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra
Bu haber 2020-09-25 22:32:29 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

Yaşar Yazıcı öncesinde üç dönem Belediye Başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra 10 yıldan fazla bir zaman dilimi içinde de Belediye Başkanlığı yapmış Akyazı’nın bir değeridir.

2014 yılında yapılan Mahalli seçimlerde mensubu olduğu partisi tarafından aday gösterilmeyince Belediye Başkanlığını bırakan Yaşar Yazıcı, aradan geçen bunca zamana ve Belediye Başkanlığı sıfatını üzerinde taşımıyor olmasına rağmen bulunduğu her ortamda ilgi, sevgi ve saygı görüyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

Yaşar Yazıcı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin açılış törenine de katıldı. Dışarıdan gelen misafirler kadar Yaşar Yazıcı’da o törene katılanlar tarafından ilgi gösterilen isimler arasındaki yerini almayı başardı.

Açılış töreninde Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz, Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı, İş adamı İsmail Berberoğlu, Belediye çalışanı Süleyman Gül, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyesi Yusuf Çokal ve Hüseyin Dirlikte kendisiyle resim çektirirken yüzlerindeki o gülümseme dikkat çeken boyuttaydı. Buda gösteriyor ki, Akyazılılar eski başkanlarını hala unutmamışlar ve hala sevip sayıyorlar.

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