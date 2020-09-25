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BAŞKAN SOYKAN’DAN ANA SINIF ÖĞRENCİLERİNE ZİYARET

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 2020-2021 eğitim dönemine başlayan ana sınıfların
Bu haber 2020-09-25 22:30:27 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 2020-2021 eğitim dönemine başlayan ana sınıfların minik öğrencilerini okullarına giderek ziyaret etti. Kendilerine başarı dileyen Başkan soykan minik öğrencilere içinde kolonya, maske, ıslak mendil ve selpak bulunan dezenfektan paketi hediye etti.

Ziyarette konuşan Başkan Soykan, minik çocuklarımız artık okullu oldular.  Okulları yeni açılmasına rağmen öğretmenleri ve arkadaşlarına çabuk ısındıklarını gözlemledim v e bu durumdan memnun da kaldım dedi ve Akyazı’da  bu öğretim döneminde eğitimlerine başlayan minik 750 çocuğa dezenfektan paketlerini ulaştıracaklarını da sözlerine ekledi. 

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