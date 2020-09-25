Ali Yalçın’a ziyaretler sürüyor

Alaağaç Mahalle Muhtarlığı ve Muhtarlar Derneği Başkanlığı ile Alaağaçspor kulüp

Bu haber 2020-09-25 22:20:34 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Alaağaç Mahalle Muhtarlığı ve Muhtarlar Derneği Başkanlığı ile Alaağaçspor kulüp başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan ve geçtiğimiz günlerde böbreklerinden rahatsız olan oğluna kendi böbreğini vererek tekrar sağlığına kavuşmasına vesile olan Ali Yalçın’a ve oğlu Salih Yalçın’a ziyaretler akın akın sürüyor.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ile AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de Ali Yalçın’ı evinde ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldılar.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ali Yalçın’ın fedakarlığı için örnek insan ifadesini kullandı ve babalık işte böyle bir şey dedi.

Yaptığı fedakarlık sonrası oğlunun tekrar sağlığına kavuşmasına neden olan baba Ali Yalçın’da yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yaptıkları ziyaret için Soykan ve Ekrem’e teşekkür etti.