BAŞKAN YARDIMCILARINDAN KIZILAY ŞUBESİNE ZİYARET

Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ile Ünal Gündüz aynı

Bu haber 2020-09-25 22:17:29 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ile Ünal Gündüz aynı zamanda Akyazı Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili olan ve Kızılay Akyazı Şube temsilciliği görevini de yürüten Mustafa Birincioğlu’nu Kızılay’ın yeni binasında ziyaret ettiler.

Başkan yardımcıları Çakmak ve Gündüz, Belediye Meclisinde de birlikte görev yaptığımız ve aynı zamanda Kızılay Akyazı temsilcisi olan mesai arkadaşımız Mustafa Birincioğlu’nu makamında ziyaret ettik. Ziyaretimizde kendisine hem yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunduk ve başarılı çalışmalarının devamı için bizimde kendisine katkı vereceğimizi ifade ettik dediler.

Kızılay Akyazı Şube temsilcisi Mustafa Birincioğlu da Belediye’de birlikte çalıştıkları iki başkan yardımcı arkadaşımın yaptığı bu ziyaret beni ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.