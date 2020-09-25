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DİĞER KARDEŞ TE HAYATINI KAYBETTİ

Küçücek Mahallesindeki silahlı saldırıda Ağabeyden sonra
Bu haber 2020-09-25 22:16:23 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

 

Küçücek Mahallesindeki silahlı saldırıda Ağabeyden sonra kardeşinde ölüm haberi geldi

Akyazı Küçücek Mahallesinde 14 Ağustos günü yaşanan tartışma sonunda Z.K. tarafından vurulan iki kardeşten büyüğü olan Selahattin Aydemir (75) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı olayda ağır şekilde yaralanan küçük kardeş Hayati Aydemir’den de (57) üzücü haber geldi ve Hayati Aydemir’de tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 

Meydana gelen olay ve olay sonrası çıkan tartışma sonrasında Selahattin Aydemir’in hayatını kaybetmesine son derece üzülen Küçücek Mahalle sakinleri ve Aydemir ailesi ile yakınları, bu defa aynı olayda ağır şekilde yaralanan ve olay gününden beri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan diğer kardeş Hayati Aydemir’in de vefat haberi ile adeta sarsıldılar. 

Hayati Aydemir evinin önünde kılınan namaz sonrası ali mezarlığına defnedildi.

 

 
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