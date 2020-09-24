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ÇARŞAMBA PAZARINDA MASKE MESAFE BİLDİĞİNİZ GİBİ

Bu hafta Çarşamba pazarı bir hayli kalabalıktı.Kış hazırlıkları için harıl harıl çalışan
Bu haber 2020-09-24 23:56:52 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

 

Bu hafta Çarşamba pazarı bir hayli kalabalıktı.Kış hazırlıkları için harıl harıl  çalışan aileler sebze ve meyvelerin ucuzluğu ve önceki haftaya göre sebze, meyve ve balık çeşitlerinde yine en ucuz satılan yer oldu. Vatandaşlar Sebze ve meyvenin bolluğundan  da istifade etmek için soluğu pazarda aldılar. Bu nedenle Pazar yeri kalabalık bir görüntü verdi.

Ancak koronavirüs tehlikesine aldırmayan esnaf ve vatandaşlar maske ve mesafeye aldırmadan alışverişlerini yapmakta bir sakınca  görmemeleri kurallara uymakta olan vatandaşları bir hayli tedirgin etti.

Müşteri bolluğundan oldukça memnun görünen Pazarcı esnafı yaz aylarının devam etmesi nedeniyle tarladan pazara olan akışların fiyatları düşürdüğünü söylerken vatandaşlarda pazar yerindeki fiyatları normal olduğunu hatta pazar dışındaki satış yapılan yerlerden çok daha ucuz olduğunu söylediler.
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