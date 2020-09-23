KAYMAKAMDAN MUHTARLARA PANDÖMİN TEŞEKKÜRÜ

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Belediye ve Muhtarlar Derneğince ortaklaşa düzenlenen kahvaltılı toplantıda Koronavirüs salgını süresince fedakarca çalışarak süreci en az zararla atlatılmasında emekleri geçen Akyazı’daki 72 mahalle muhtarına teşekkür belgesi verdi.
Daha sonra söz alan Kaymakam Yakup Güney Pandemin süreci ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu süreçte başta vefa destek gurubu ve muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sürecin devam ettiğini belirten Kaymakam Güney bundan böyle de mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarımızla bu sıkıntılı süreçte maske, mesafe ve hijyen konularına uyulup uyulmadığı bu görevliler tarafından bizler adına görev alacaklar, içinden geçmekte olduğumuz süreçte de görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum dedi.
Kaymakam Yakup Güney daha sonra da 72 mahalle muhtarına teşekkür belgelerini verdi.