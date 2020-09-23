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KAYMAKAMDAN MUHTARLARA PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Belediye ve Muhtarlar Derneğince ortaklaşa düzenlenen kahvaltılı toplantıda
Bu haber 2020-09-23 23:43:58 eklenmiş ve 151 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Belediye ve Muhtarlar Derneğince ortaklaşa düzenlenen kahvaltılı toplantıda Koronavirüs salgını süresince fedakarca çalışarak süreci en az zararla atlatılmasında emekleri geçen Akyazı’daki 72 mahalle muhtarına teşekkür belgesi verdi. İhlas otel bahçesinde düzenlenen kahvaltı da Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman katılımcılara toplantının amacını anlattı ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı ve Bilal Soykan ve Kaymakam Yakup güney’e ve pandemin sürecini başarılı bir şekilde aşılmasında verdikleri destekten dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Kaymakam Yakup Güney Pandemin süreci ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu süreçte başta vefa destek gurubu ve muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sürecin devam ettiğini belirten Kaymakam Güney bundan böyle de mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarımızla bu sıkıntılı süreçte maske, mesafe ve hijyen konularına uyulup uyulmadığı bu görevliler tarafından bizler adına görev alacaklar, içinden geçmekte olduğumuz süreçte de görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum dedi.

Kaymakam Yakup Güney daha sonra da 72 mahalle muhtarına teşekkür belgelerini verdi.

 Belge törenine Kaymakam Yakup Güneyi’in yanı sıra Belediye Başkanı Bilal Soykan, Jandarma Komutanı Semih Küçükbaş, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan, AK Parti İlçöe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, belediye başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal  Gündüz ile 72 mahalle muhtarı katıldı.

 

 

 
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