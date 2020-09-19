YILMAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

Akyazı Yenicami esnaflarından merhum Pomak Mustafa Yılmaz’ın oğlu, Cengiz, Mustafa, Sinan,

Bu haber 2020-09-19 14:35:55 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.