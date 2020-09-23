MUHTARLAR DERNEĞİNDEN 20 YIL VE ÜZERİ GÖREV YAPAN MUHTARLARA PLAKET

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve dernek yönetimi Akyazı Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri

Bu haber 2020-09-23 23:27:36 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve dernek yönetimi Akyazı Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri kahvaltılı toplantıda 20 yıl ve daha fazla süre ile muhtarlık yapan çoğu emekliye ayrılmış olan muhtarlara teşekkür plaketi verdi.

İhlas Termal otel bahçesinde düzenlenen Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan Jandarma komutanı ve İlçe emniyet Müdürü ile AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda 20 yıl ve üzeri muhtarlık yapmış ve yapmakta olan tüm muhtarlar katıldı.

Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman Yıllarca köy ve mahallelerinde muhtarlık yaparak köylerinin sorunlarının çözümünde önemli işlere imza atan bir çoğu şimdi emekli olan ve de muhtarlıklarına devam

eden büyüklerimize derneğimiz olarak bir vefa borcu olsun diyerek plaket vermek istedik.Onlara Akyazı’ya verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında da sağlıklı huzurlu bir yaşam diliyoruz. Dedi.

Kaymakam Yakup Güne de konuşmasında Akyazı’ya uzun süreler hizmet veren değerli muhtarlarımıza bizler de teşekkür ediyoruz onları el üstünde tutuyoruz. Dedi.

Daha sonra 20 yıl ve üzeri köy ve mahallelerinde muhtarlık yapan ve yapmakta olan bir çoğu bugün emeklilik hayatını sürdüren, Osman Baylan,Kadir Şeker, Burhan Copkaya, Erbay Ersin, Yaşar Kahraman, Cafer Aydın, Süleyman Sandıkçı, Ali İhsan Kara, Adnan Özdemir, Ahmet Atalar ve Ramiz Turhan’a plaketleri verildi.

Plaketlerini alan muhtarlar,hatırlanmak güzel bir şey Muhtarlar derneğimize teşekkür ediyoruz diyerek duygularını ifade ettiler.

Plaket töreninin ardından topluca bir hatıra fotoğrafı çektirildi.