GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gaz Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesinin 99. yılı ve Gazler Günü münasebetiyle, Akyazı Tören alanında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyetimin kurucusu Gaz Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesinin 99. yılı ve münasebetiyle, Atatürk anıtı önünde bir tören düzenlendi.
Gaziler Günü Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Gaziler Atatürk anıtına çelen bıraktıktan sonra saygı duruşu ve ardından İstiklal marşı okundu.
Akyazı Tören bitiminde Gaziler ilçe protokolüyle çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Kenan Sofuoğlu parkında içilen çay ve yapılan sohbetle sona erdi.
Törene ilçe kaymakamı Yakup Güney,belediye başkanı Bilal Soykan , İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, Muhtarlar derneği başkanı Yaşar Kahraman, Siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, Gaziler ve daire müdürleri katıldılar