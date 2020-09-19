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YILMAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

YILMAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

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Akyazı Yenicami esnaflarından merhum Pomak Mustafa Yılmaz’ın oğlu, Cengiz, Mustafa, Sinan,
Bu haber 2020-09-19 09:50:26 eklenmiş ve 206 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Yenicami esnaflarından merhum Pomak Mustafa Yılmaz’ın oğlu, Cengiz, Mustafa, Sinan, Mehmet ve Fatih Yılmaz’ın Babaları Ramis Yılmaz vefat etti.

 Merhum Ramis Yılmaz’ın cenazesi Bugün öğle namazının ardından Yuvalak caddesindeki evinde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecektir.

Merhum Ramis Yılmaz'a Allah'tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI 
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