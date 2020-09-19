MİNİ MİNİ 1 LER OKULA BAŞLIYOR

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim çalışma takvimine göre 21 Eylül’de başlaması öngörülen

Bu haber 2020-09-19 09:29:13 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim çalışma takvimine göre 21 Eylül’de başlaması öngörülen yüz yüze eğitimin ilk haftasında ilkokul 1. sınıflar pazartesi günü okula başlıyor.

Okul Öncesi öğrencileri ile 1. Sınıf öğrencileri ilk hafta Okula Uyum Haftası etkinlikleri düzenlenecek.

Eğitim sistemine ilk kez giriş yapan minik öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, öğrenme ortamlarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak, okulların işleyişini tanımalarını sağlamak ve okul ortamını sevdirmek amacıyla hazırlanan Okula Uyum Haftası etkinlikleri 21-25 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

İl genelinde tüm okulları eğitim-öğretime hazır hâle getiren Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğünün, Millî Eğitim Bakanlığının programlarını da baz alarak ilimiz ölçeğine göre hazırladığı Okula Uyum Haftası programında; Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta boyunca Tanıma-Tanışma Etkinlikleri, Aileleri Bilgilendirme ve Hijyen Etkinliği, Okulu Tanıma Etkinliği, Oyun Etkinlikleri, Kuralları Öğrenme Etkinlikleri yapılacak.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okullarımızda çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerini çok özlediklerini belirterek 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz için zengin içerikli okula uyum haftası etkinlikleri hazırladıklarını ifade etti.