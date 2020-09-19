MUHTARIN VEKİLLERE TEPKİSİ AKPARTİLİLERİ RAHATSIZ ETTİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü Düzcanlar kır bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti Akyazı İlçe Kongresi

Bu haber 2020-09-19 01:47:56 eklenmiş ve 121 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Düzcanlar kır bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti Akyazı İlçe Kongresi sonrası kongre sonrası Sakarya’ya dönmek üzere dışarı çıkan ve arabalarına binmekte olan İl Başkanı Yunus Tever ile toplantıya katılan Milletvekillerine Güzlek Muhtarı Selim Akyazıcı’nın tepkisi güne damgasını vurdu.

Toplantı çıkışı dışarıda araçlarına binmekte olan AK Parti Mahalli ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Vedat Demiröz ile İl Başkanı Yunus Tever, Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki Partinin diğer yetkililerine Akyazı Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı’nın “Sizlerle görüşmekte sıkıntı yaşıyoruz. Verdikleri oylarla AK Partiyi Marmara Bölgesinde birinci yapan Akyazılı vatandaşın sıkıntısı çok. Gelin dinleyin. Var olan sıkıntılarını çözün” şeklindeki tepkisine AK Parti yetkililerinin “Burası tepki göstermenin yeri değil. Gelin Sakarya’da görüşelim” şeklinde verdiği cevap bir anda tansiyonu yükseltti ama araya girenler kısa sürede tansiyonu düşürmeyi başardılar.

AK Partinin üst düzey yöneticilerine tepki gösteren Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı konuyla ilgili şunları anlattı “ Herkes biliyor ki, Akyazı AK Partinin kalesidir. Verdiğimiz oylarımızla Akyazı’mızda AK Parti bırakın Akyazı’yı ve Sakarya’yı Marmara Bölgesinde birinciliği kimseye vermemiştir. Partilerine bu kadar bağlı olan Akyazılılara AK Parti yerel yönetiminin hizmet konusunda eksik kaldığını görüyoruz. Bundan dolayı da üzüntülüyüz. Ben AK Partiliyim. Tepkim ne kendimle ne de Muhtarı olduğum Güzlek Mahallemle ilgili değildir. Benim tepkim Akyazı’mızın tamamı için olmuştur. Biz Muhtarlar bile çoğu zaman yerel yöneticilerimizle görüşme şansı bulmakta zorlanıyoruz. Vatandaş onlara nasıl ulaşacak ve derdini nasıl anlatacak. Ben o tepkiyi bunun için gösterdim” dedi.

Mahalli seçimlerin üzerinden geçen bunca zamana rağmen AK Partinin üst düzey yerel yöneticilerinin Akyazı’ya gelerek Mahalle Muhtarları ve Akyazılılarla görüşüp “derdiniz var mı.” dememiş olması ve sorunları çözmede aktif rol oynamaması koyduğum tepkimin ana nedenidir diyen Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını biz seçiyoruz. Onlarda seçildikten sonra bizlere tepeden bakıyorlar. İşte bu durum benim canımı acıtıyor. Ben Akyazılıların söylemek isteyip de söylemediklerini dile getirdim dedi.

Dile getirdiğim tepkim sırasında araya girenlerin sözleri, özellikle de korumaların tavırları nedeniyle ortamın gerginleştiğini, kısa sürede gerginliğin giderildiğini söyleyen Güzlek Mahalle Muhtarı Akyazıcı tepki gösterdiği yerel yöneticilerle daha sonra bir araya geldiklerini ortamı tamamen düzelttiklerini, kendilerinden hem hizmet konusunda hem de en kısa sürede Akyazı’ya gelerek Muhtarlarla ve gidecekleri bazı Mahallelerde de vatandaşlarla bir araya gelecekleri hususunda söz aldıklarını sözlerine ekledi.