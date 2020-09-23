ATSO’DAN VALİ KALDIRIM’A ZİYARET

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER, ATSO Meclis Başkan

Bu haber 2020-09-23 05:57:46 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Gülden EVRAN, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZTÜRK ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Aydın SERT ile birlikte Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay KALDIRIM’ı ziyaret etti.

Başkan BAYRAKTAR Konuk severliğinden dolayı Vali Çetin Oktay KALDIRIM’a teşekkür etti ve Sayın valimiz Çetin Oktay KALDIRIM’a İlimizdeki görevinin hayırlı olmasını ve başarılı olmasını temenni ediyorum dedi .ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR Kuzuluk Sanayi alanları içerisinde bulunan 103 hektarlık alana ilaveten imar planın dışında bulunan 53 hektarlık alanın toprak kurulundan çıktığını Bu alanın 4’ncü 5’inci ve 6’ncı sınıf verimsiz tarım alanı ve bu alanların eski kum, çakıl ocağı olduğunu Vali beye ifade etti.Bunun haricinde 60 hektarlık alan ise seracık alanı olarak plan çalışmaları yapılmış olup Akyazı’mızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını Vali beye ifade etti.Bizler ATSO olarak ilçemize hizmet etmek öncelikli sorumluluğumuzdur.İnanıyorum ki Valimiz ile birlikte işbirliği içinde olup ilçemizin ve ilimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için gayret edeceğiz.Kendisine yeni görevinde hayırlı olsun diyor ve tekrardan teşekkür ederim dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’mızın tüm ilçelerinin ayrı ayrı güzellikte çok önemli potansiyellere sahip olduklarına dikkat çekerek, turizm ve doğa cenneti olarak adlandırılan ilimizin varlıklarını iyi değerlendirip doğru strateji ve projelerle, yeni nesil turizm anlayışıyla, iyi okuyup ve hedef pazarlara dönük odaklı tanıtımlarla ilimizin hizmet sektörüne ciddi katkı sunacak çalışmalar için gayret gösterilmesi gerektiğini, özellikle Kaplıca Turizminin gözbebeği olan Akyazı ilçesinin diğer alanlarda da daha da gelişmesi ve kalkınması için tüm paydaşlarla istişare içerisinde olacaklarını söyledi. Vali kaldırım akarsularımıza kirli su atıklarını gerekli arıtma işlemlerini yapmadan salan işletmelerinde takipçisi olup gerekli yasal işlemleri yapacağız ve Sakaryalıların da bana yardımcı olacakları inancı içindeyim " dedi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Gülden EVRAN, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZTÜRK, ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Aydın SERT Vali beyle yapmış oldukları görüşmelerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Vali beye teşekkür ettiler.