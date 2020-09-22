SUAT KAMİL BOZTEPE KAN KANSERİ OLDUĞUNU KAMU OYU İLE PAYLAŞTI

Akyazı'da ikamet eden emekli öğretmen Suat Kamil Boztepe, kan kanserine yakalandı.

Bu haber 2020-09-22 10:25:48 eklenmiş ve 318 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da ikamet eden emekli öğretmen Suat Kamil Boztepe, kan kanserine yakalandı.

Sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi veren sevilen eğitimci Boztepe, “Bu yazı, kişisel duyurudur. Beni seven ve benim de sevdiğim gerçek dostlarım. Bir aya yakındır, sizlerden uzağım. Bunun ana nedeni ise, aniden hastalanmamdır. Öğrencim, futbolcu arkadaşım ve ve aile doktorumuz sayın Dr. Yaşar Yılmaz’ın erken teşhisi sayesinde, 20 gün Korucuk Eğitim Araştırma Hastahanesinde Hemotoloji Bölümünde bölüm başkanı çok değerli Doç. Dr. TÜBA hanımın koyduğu son tanı ile Kan Kanseri olduğumu öğrendim. 20 günlük yoğun bir tedavi ve kemoterapi sonucunda birinci tedavi sürecimi Allah’ın yardımı, doktorlarımızın gayretleri sonucu sorunsuz tamamladım. Dün itibarı ile eve çıktım. Fakat hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edemiyorum. Hastalığımdan haberdar olarak, telefon ile aileme ulaşan tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla!!!... “ diye yazdı.

Başarılı bir meslek hayatının sonunda emekliye ayrılan ve sakin bir hayat süren Suat Kamil Boztepe gayet sağlıklı görünüyordu.

Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.