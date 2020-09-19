KUZULUKTA MASKE MESAFE DENETİMİ

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda sürdürülmekte olan denetimler yurdun

Bu haber 2020-09-19 01:45:57 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda sürdürülmekte olan denetimler yurdun her tarafından olduğu gibi Akyazı İlçesinde de devam ediyor.

Covid 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmekte olan denetimler bu kez İlçe dışına çıkıldı ve Kuzuluk Orta Mahalle sınırları içinde olan İhlas Kaplıca Evleri civarındaki köylü pazarında işyerleri olan esnaflar başta olmak üzere diğer esnaf tek tek gezildi ve maske-sosyal mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmaları konularında esnaf bir kez daha uyarıldı. Aynı uyarılar denetim esnasında denetilen esnaflarda alış veriş yapan vatandaşlara da yapıldı.

Kuzuluk’ta gerçekleşen denetimler Kaymakam Yakup Güney’in başkanlığında yapıldı. Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, Emniyet Müdürü Ercan Aykan’da eşlik etti.