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Tekekom’un duyarsızlığına vatandaş isyanı

Akyazı’ya bağlı Durmuşlar Mahallesinde Türk Telekom’a ait direklerin çürüyerek
Bu haber 2020-09-21 23:31:19 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Durmuşlar Mahallesinde Türk Telekom’a ait direklerin çürüyerek devrilmeleri, devrilen direklere bağlı olan kabloların yerlerde sürünüyor olması Mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oluyor.

Mahalle sakinleri bu durumu hem kendimiz hem de Muhtarlığımız aracılığı ile ilgili mercilere intikal ettirmiş olmamıza rağmen maalesef bir türlü sorun çözülmüyor diyerek tepkilerini dile getirirlerken, Türk Telekom yetkililerinin en kısa zamanda Mahalleye gelip sorunu çözmeleri, yerlerde yatan ve eskiyen direkleri yerlerden kaldırıp yenilemeleri ve kabloları da yerden kaldırmaları bekliyoruz açıklaması yaptılar.

 

 
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