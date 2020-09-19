Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YILMAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

YILMAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

YILMAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

YILMAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

MİNİ MİNİ 1 LER OKULA BAŞLIYOR

MİNİ MİNİ 1 LER OKULA BAŞLIYOR

MUHTARIN VEKİLLERE TEPKİSİ AKPARTİLİLERİ RAHATSIZ ETTİ

MUHTARIN VEKİLLERE TEPKİSİ AKPARTİLİLERİ RAHATSIZ ETTİ

KUZULUKTA MASKE MESAFE DENETİMİ

KUZULUKTA MASKE MESAFE DENETİMİ

Basın dostu yönetici

Geride bıraktığımız Çarşamba günü AK Parti Akyazı İlçe kongresi yapıldı
Bu haber 2020-09-19 01:44:32 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

 

Geride bıraktığımız Çarşamba günü AK Parti Akyazı İlçe kongresi yapıldı. Tek listeyle yapıldığı için siyasi bakımdan bir çekişmenin yaşanmadığı kongrede basın için öne çıkan isim kuşkusuz AK Parti basından sorumlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çokaldı. 

Gerek kongreyi yerinde izleyen basın mensuplarına gerekse Covid 19 tedbirleri kapsamında kongreyi kendi bürosundan izleyen basın mensuplarına samimi davranışlarının yanı sıra ve fotoğraf başta olmak üzere her türlü bilgileri aktaran ve yönetim kurulu listelerini temin eden Yusuf Çokal bu kongrede basın mensuplarının gözdesi olmayı başardı.

Yusuf Çokal’ın Çarşamba günü yapılan kongrede tekrar yönetim kurulu listesinde yer alması basın mensuplarını sevindirdi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
14:34 - GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
Cumhuriyetimizin kurucusu Gaz Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesinin...
01:47 - KUZULUKTA MASKE MESAFE DENETİMİ
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda sürdürülmekte olan denetimler yurdun ...
01:45 - Basın dostu yönetici
Geride bıraktığımız Çarşamba günü AK Parti Akyazı İlçe kongresi yapıldı...
01:44 - JANDARMA KOMUTANI GÖREVİNE BAŞLADI
Akyazı Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir’in Bitlis İl Jandarma Alay...
22:38 - AKYAZI’DA İNTERNET ALT YAPISI YETERSİZ OLDUĞU
Sakarya’nın en büyük ilçesi durumunda olan Akyazı’da telekomun yatırım yapmayışı nedeniyle...
06:54 - SABAHA KARŞI 2.2 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDIK
Akyazı bu sabaha karşı saat 03.51,17 de 2.2 şiddetinde depremle sarsıldı....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ