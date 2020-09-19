Basın dostu yönetici

Geride bıraktığımız Çarşamba günü AK Parti Akyazı İlçe kongresi yapıldı

Bu haber 2020-09-19 01:44:32 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

Geride bıraktığımız Çarşamba günü AK Parti Akyazı İlçe kongresi yapıldı. Tek listeyle yapıldığı için siyasi bakımdan bir çekişmenin yaşanmadığı kongrede basın için öne çıkan isim kuşkusuz AK Parti basından sorumlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çokaldı.

Gerek kongreyi yerinde izleyen basın mensuplarına gerekse Covid 19 tedbirleri kapsamında kongreyi kendi bürosundan izleyen basın mensuplarına samimi davranışlarının yanı sıra ve fotoğraf başta olmak üzere her türlü bilgileri aktaran ve yönetim kurulu listelerini temin eden Yusuf Çokal bu kongrede basın mensuplarının gözdesi olmayı başardı.

Yusuf Çokal’ın Çarşamba günü yapılan kongrede tekrar yönetim kurulu listesinde yer alması basın mensuplarını sevindirdi.