JANDARMA KOMUTANI GÖREVİNE BAŞLADI

Akyazı Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir’in Bitlis İl Jandarma Alay

Bu haber 2020-09-19 01:43:00 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir’in Bitlis İl Jandarma Alay Komutanlığı emrine tayin edilmesinden sonra boşalan makama atanan Trabzon Tonya Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş Akyazı’ya gelerek görevine başladı.

Akyazı’nın yeni Jandarma Komutanı Gümüşbaş’a ilk ziyareti de Akyazı Muhtarlar Derneği başkan ve yönetimi yaptı. Dernek Başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman beraberinde Dernek yönetiminde görev alan Mahalle Muhtarları olduğu halde yeni Komutanı makamında ziyaret etti ve kendisine “hoş geldin” dedi ve başarı dileğinde bulundu.

Akyazı’nın yeni Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş’ta yapılan ziyaretten memnunluk duyduğunu belirtti ve en kısa zamanda iade-i ziyaretini yapacağını söyledi ve ziyaret için Muhtarlara teşekkür etti.