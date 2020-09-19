Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaza Akyazı Ada Caddesi üzerinde oldu. Caddede karşıya geçmek için

Bu haber 2020-09-19 01:41:12 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

Kaza Akyazı Ada Caddesi üzerinde oldu. Caddede karşıya geçmek için kaldırım kenarında bekleyen genç kadına bayan sürücünün kullandığı 34 DEK 6** plakalı otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kadın yaralandı. İlk müdahale kazayı gören vatandaşlardan ve kazanın olduğu yerde bulunan esnaftan geldi.

Kaza yerine çağrılan 112 sağlık ekibi de genç kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı ve bayan sürücüyü ifadesini almak üzere Polis Merkezine götürdü.