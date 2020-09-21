KONURALP’İN MİNİ MİNİ BİRLERi OKULA BAŞLADI

2020-2021 Öğretim yılı koronavirüs dolayısı ile olağanüstü önlemler çerçevesinde başladı.

Bu haber 2020-09-21 22:08:50 eklenmiş ve 90 kez görüntülenmiştir.

2020-2021 Öğretim yılı koronavirüs dolayısı ile olağanüstü önlemler çerçevesinde başladı. Okulların dolayısı ile okullarda törenler düzenlendi.

Konuralp İlkokulu İdareci ve Öğretmenleri okula yeni başlayacak olan öğrencileri ve velilerini kapıda karşılayarak öğrencilerini velilerinden teslim aldılar. Veliler okul bahçesinde kendilerine ayrılan bölümlerde kaldılar.

Birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerle ana sınıfı öğrencileri sınıflarına alınmadan önce bayrak törenine katıldılar.

Sadece öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bayrak töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Daha sonra Okul Müdürü İrfan Bakır yeni öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak öğrencilere hoş geldiniz dedi. Müdür Bakır Koronavirüs dolayısı ile alınan tedbirler hakkında bilgi veri ve tedbirlere harfiyen uyulmasını istedi.

Okul Müdürünün konuşmasının ardından öğrenciler sıra ile maskeli ve mesafe kuralına dikkat edilerek sınıflarına alındı. Öğrenciler sıralarında birer kişi oturdular.

Okul Müdürü İrfan Bakır sınıfları tek tek dolaşarak tüm öğrencilere şeker ve çikolata ikramında bulundu.

Her sınıf iki guruba ayrılarak bir gurup haftanın 2 diğer gurup haftanın 3 günü derse gelecek. Bir hafta sonra yer değiştirerek derslere devam edecek. Okul öncesi öğrencileri de ilk hafta bir gün okula gelecek ve okulu tanıyıp çeşitli etkinliklere katılacaklar.

Ana sınıfı ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime devam edecekleri belirtilirken, diğer sınıflar evlerinde bilgisayar, telefon veya televizyonlar aracılığı ile öğretmenleri tarafından verilecek derslere katılacak. Bu şekilde eğitim öğretimin Ocak sonuna kadar devam edeceği ve daha sonra yeni durumlara göre bir yol belirleneceği öğrenildi.