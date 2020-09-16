AKP’DE TEK ADAYLI KONGREDE MESUT EKREMLE DEVAM DEDİ

Gizli Oy ve açık tasnifle yapılan seçimler sonunda yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile İl delegeleri belirlendi.
Buna göre; İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Yönetim Kurulu asıl ; Talip Boğaz, Yusuf Çokal, Hasan Bayraktar, Fatih Boztepe, Mehmet Fırat, Sümeyye Bahadır, Osman Yılmaz, Faik Serkan Atilla, Engin Kocakuzu, Tuncer Akbayrak, Selim Kurt, Beyzanur Eroğlu, Tuğrul Şimşek, Nurşen Kurt, Eyüp Demirtaş, Barış Sağlam, Osman Civan, İlyas Kahveci, Ümit Yılmaz. Yönetim Kurulu yedek; Cemil Karaaslan, Ayhan Yılay, Celal Yılmaz, Sefa Kurt, Nursel Ünal, Kadir Saka, Murat Akkuş, Oğuzhan Çolak, Büşranur Tekin ve Ensar Keskin. İl Delegeleri asıl; Mesut Ekrem, Bilal Soykan, Recep Yıldırım, Mehmet Sarı, Osman Karaoğlan, Nail Kahveci, Mehmet Onat, Fevzi Bora, Yaşar Yazıcı, Hasan Akcan, Turan Hikmet, Hüseyin Düzcan, Mustafa Karakum, Oya Asan, Osman Öztürk, Bilal Türker, Talip Boğaz, Yusuf Çokal, Hasan Bayraktar, Fatih Boztepe, Tuncer Akbayrak, Eyüp Demirtaş, Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, Namık Turgut, Mustafa Karahasan, Meryem Sağlam, Uğur Kılıçoğlu, Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ali Kahveci, Engin Eroğlu, Abdullah Mert, Ayhan Balcı, Cevdet Akbaş, Yusuf Ziya Kara, Ali Gezer, Osman Civan, Dursun Yaşar, Haşim Furuncu, Tarık Yıldırım, Atahan Ahmet Tekir, Oğuzhan Yıldız, Süleyman Yıldırım, Nilüfer Öztürk, Nagehan Yılmaz, Nurten Birincioğlu, Yılmaz Hikmet, Hasan Basri Köker, Nazım Erdem, Hakkı Kahveci, Ali Ekrem, Saffet Yıldız, Ali Karakaş, Osman Baştan, Muhsin Kolay, Miktat Bakırcı, Ali Kurt, Alim Gül, Lütfi Kaymak, Osman Kesikbaş, Nida Kılınç ve Kemal Cinoğlu. Ayrıca aynı seçimde delegeler 31 yedek il delegesi seçimini de yaptılar. Gerçekleşen AK Parti Akyazı İlçe teşkilatının 6. Olağan kongresine Mahalli ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Vedat Demiröz, Milletvekili Recep Uncuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve bazı İlçe Belediye Başkanları, komşu İlçelerin AK Parti başkanları, Partili Belediye Meclis Üyeleri, mhp İlçe Başkanı Ali Dertli, STK Başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ile partililer ve davetliler katıldı.