AKP’DE TEK ADAYLI KONGREDE MESUT EKREMLE DEVAM DEDİ

Ak Parti Akyazı ilçe kongresi Düzcanlar Kır bahçesinde gerçekleşti. Yapılan kongrede Mesut Ekrem

Bu haber 2020-09-16 22:38:40 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti Akyazı ilçe kongresi Düzcanlar Kır bahçesinde gerçekleşti. Yapılan kongrede Mesut Ekrem yeniden başkanlığa getirildi.

AKPARTİ Akyazı İlçe teşkilatının 6. Olağan toplantısı yapıldı. Düzcanlar kır bahçesinde yapılan kongre Bolu Milletvekili ve İl Koordinatörü Fehmi Küpçü tarafından yönetildi. Ekrem Duran, Ahmet Cindioğlu, Oğuzhan Yıldız ve Oya Asan da divanda görev aldılar. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan kongre de başkan Mesut Ekrem kürsüye geldi ve konuşmasını yaptı.

Görevde iken yaptıkları hizmetleri anlattı ve genel kurullarına katılanlara teşekkür etti. AK Parti Akyazı kongre Sakarya başkan Mesut Ekrem İlçe Başkanı Mesut Ekrem’den sonra kürsüye sırasıyla Belediye Başkanı Bilal Soykan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,, Milletvekili Recep Uncuoğlu, İl Başkanı Yunus Tever ve son olarak da AK Parti Mahalli ve İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Vedat Demiröz geldiler ve konuşmalarını yaptılar. Konuşmaların tamamlanmasının ardından divan başkanı Bolu Milletvekili ve Sakarya Koordinatörü gündem maddelerinin tamamlandığını belirterek görevi İlçe Seçim Kuruluna devrediyoruz dedi.

Gizli Oy ve açık tasnifle yapılan seçimler sonunda yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile İl delegeleri belirlendi.

Buna göre; İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Yönetim Kurulu asıl ; Talip Boğaz, Yusuf Çokal, Hasan Bayraktar, Fatih Boztepe, Mehmet Fırat, Sümeyye Bahadır, Osman Yılmaz, Faik Serkan Atilla, Engin Kocakuzu, Tuncer Akbayrak, Selim Kurt, Beyzanur Eroğlu, Tuğrul Şimşek, Nurşen Kurt, Eyüp Demirtaş, Barış Sağlam, Osman Civan, İlyas Kahveci, Ümit Yılmaz. Yönetim Kurulu yedek; Cemil Karaaslan, Ayhan Yılay, Celal Yılmaz, Sefa Kurt, Nursel Ünal, Kadir Saka, Murat Akkuş, Oğuzhan Çolak, Büşranur Tekin ve Ensar Keskin. İl Delegeleri asıl; Mesut Ekrem, Bilal Soykan, Recep Yıldırım, Mehmet Sarı, Osman Karaoğlan, Nail Kahveci, Mehmet Onat, Fevzi Bora, Yaşar Yazıcı, Hasan Akcan, Turan Hikmet, Hüseyin Düzcan, Mustafa Karakum, Oya Asan, Osman Öztürk, Bilal Türker, Talip Boğaz, Yusuf Çokal, Hasan Bayraktar, Fatih Boztepe, Tuncer Akbayrak, Eyüp Demirtaş, Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, Namık Turgut, Mustafa Karahasan, Meryem Sağlam, Uğur Kılıçoğlu, Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ali Kahveci, Engin Eroğlu, Abdullah Mert, Ayhan Balcı, Cevdet Akbaş, Yusuf Ziya Kara, Ali Gezer, Osman Civan, Dursun Yaşar, Haşim Furuncu, Tarık Yıldırım, Atahan Ahmet Tekir, Oğuzhan Yıldız, Süleyman Yıldırım, Nilüfer Öztürk, Nagehan Yılmaz, Nurten Birincioğlu, Yılmaz Hikmet, Hasan Basri Köker, Nazım Erdem, Hakkı Kahveci, Ali Ekrem, Saffet Yıldız, Ali Karakaş, Osman Baştan, Muhsin Kolay, Miktat Bakırcı, Ali Kurt, Alim Gül, Lütfi Kaymak, Osman Kesikbaş, Nida Kılınç ve Kemal Cinoğlu. Ayrıca aynı seçimde delegeler 31 yedek il delegesi seçimini de yaptılar. Gerçekleşen AK Parti Akyazı İlçe teşkilatının 6. Olağan kongresine Mahalli ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Vedat Demiröz, Milletvekili Recep Uncuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve bazı İlçe Belediye Başkanları, komşu İlçelerin AK Parti başkanları, Partili Belediye Meclis Üyeleri, mhp İlçe Başkanı Ali Dertli, STK Başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ile partililer ve davetliler katıldı.