ÖZ İPLİK İŞTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öz- İplik İş Sendikası Akyazı’da faaliyet gösteren ve çalışan işçileri Sendikasına

Bu haber 2020-09-21 22:02:13 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Öz- İplik İş Sendikası Akyazı’da faaliyet gösteren ve çalışan işçileri Sendikasına bağlı olan Aydın Örme Tekstil fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaralanan işçiler için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Genel Başkan yardımcısı Engin Doğan imzasıyla yayınlanan Öz İplik İş Sendikasının mesajı şöyle;

Akyazı da bulunan ve Sendikamızın örgütlü olduğu Aydın Örme Tekstil fabrikasının kazan dairesinde kızgın yağ sıçraması nedeni ile çıkan yangın da, yaralanan iki kardeşimize şifalar dileriz. Hafif yanıkları olan Sendikamız üyesi iki işçi kardeşlerimiz şu an hastanede tedavi altındalar. Durumlarının iyi olduğunu öğrenmemiz bizi s on derece sevindirdi ve mutlu etti. Tüm Aydın Örme çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.