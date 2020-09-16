AKYAZI’DA İNTERNET ALT YAPISI YETERSİZ OLDUĞU İÇİN ÖĞRENCİLER DERS YAPAMIYOR

Sakarya’nın en büyük ilçesi durumunda olan Akyazı’da telekomun yatırım yapmayışı nedeniyle internet erişiminde

Bu haber 2020-09-16 22:36:49 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’nın en büyük ilçesi durumunda olan Akyazı’da telekomun yatırım yapmayışı nedeniyle internet erişiminde yıllardan beri sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntının en fazla görüldüğü cadde ise Yuvalak Caddesindeki aboneler.

Okulların başlaması ve de derslerin internet ortamında yapılması nedeniyle veliler ve öğretmenler sağlıklı bir şekilde ders yapamamaktan şikayet ediyorlar. Kaymakamlığımız ve siyasetçilerimiz hiç vakit geçirmeden konuya el atıp sorunu vakit geçirmeden çözüme kavuşturmalı aksi taktirde öğrencilerimizin bir yılı heba olacak.

İnternet sıkıntısı olan bir mahallemiz de Akyazı’nın Kayabaşı Mahallesi

“İnternetimiz yok. Çocuklarımız ders yapamıyorlar” diye yollara düşen mahalle sakinleri soluğu gazete temsilciliklerinde aldılar. Bizim Akyazı büromuzu ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ve halde mahalle sakinlerinden Eyüp Yıldıztaş temsilcimiz Salim Özyılmaz’a şikayetlerini şöyle dile getirdi.

“Millet ve ülke olarak sağlık bakımından çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Okula giden çocuklarımızın kimisi yüz yüze, büyük çoğunluğu ise alarak eğitim ve öğretimini sürdürmeye çalışıyor. Uzaktan eğitim için bilgisayar ve internet hizmeti gerekiyor. İmkanlarımızı kullanarak bilgisayarlarımızı temin ettik. Edemeyenler de var. Temin edenlerin en büyük sıkıntısı alt yapısı olmadığı için maalesef internet hizmeti alamamak. Bu durum kuşkusuz çocuklarımızın uzaktan eğitim almalarına engel oluyor. Muhtarımızla yaptığımız tüm girişimlerimiz maalesef şu ana kadar sonuçsuz kaldı ve biz Kayabaşı Mahalle sakinleri olarak halen internet hizmetinden yararlanamıyoruz” dedi ve bu konuda yetkililerin kendilerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu..