İLKÖĞRETİM HAFTASI OKULLARIN AÇILMASI İLE BAŞLADI

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Okullarımız 2020-2021 öğretim yılına Koronavirüsün gölgesinde olağanüstü tedbirler alınarak resmen başladı.
Bu haber 2020-09-21 19:02:34 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

 

Okullarımız 2020-2021 öğretim yılına Koronavirüsün gölgesinde olağanüstü tedbirler alınarak resmen başladı.

 İlköğretim haftasının başlaması dolayısı ile Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Anıt önündeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in anıta çelenk koyması saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

 Az sayıda okul Müdürü’nün ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevda Gürsel‘in katılımı ile gerçekleşen törende günün anlam ve önemini belirten konuşma  İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir  tarafından yapıldı.

 Milli Eğitim yetkilileri daha sonra Konuralp ilkokuluna geçerek Öğretmen ve öğrencilerin yeni öğretim yıllarını kutladı. Daha sonra da ana sınıfları ile birinci sınıfları ziyaret ederek öğrencilere okullarına hoş geldiniz dediler ve başarı dileklerini bildirdiler.

 Okullarda koronavirüs tedbirlerinin eksiksiz alındığı ve uygulandığı gözlenirken velilerin ve öğrencilerin de alınan kurallara harfiyen uyduğu gözlerden kaçmadı.Öğrenci velileri okul içine alınmadı. Bazı öğrencilerin anne ve babalarını terk etmek istemediği ve ağladığı ve de zor ikna edildiği görüldü.

 Birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri iki gurup halinde yarısı pazartesi Salı Çarşamba diğer gurup Perşembe Cuma günleri okula gelecek ikinci hafta ise öğrenci gurupları yer değiştirerek okula devam edecekler.

 

 

 

 
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