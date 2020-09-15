AKYAZI DEVLET HASTANESİ YÖNETİMİ AYNEN DEVAM

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İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü’n ün listesine bakanlık tarafından onay verildi.İlçeler arasında hizmetleri
Bu haber 2020-09-15 23:04:01 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

 

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü’n ün listesine bakanlık tarafından onay verildi.İlçeler arasında hizmetleri ve başarılarıyla her zaman İlk sırada bulunan Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ve Yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran’la devam edilmesi onayı çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren idarecilerle ilgili beklenen sözleşmeli yöneticiler sözleşmelerini imzaladı. Buna göre Akyazı Devlet Hastanesi başhekimliğine yeniden Dr. Yavuz Tepeçınar getirildi.Yapılan değerlendirme sonucu Akyazı Devlet Hastanesine ekibiyle birlikte yaptığı başarılı çalışmalar ve personelinin güler yüzüyle vatandaşın takdirini toplayan Akyazı Devlet Hastanesi başhekimliğine yeniden Dr. Yavuz Tepeçınar atandı. Başhekim yardımcılığına da Savaş TAŞKIRAN tekrar getirildi Görev değişikliklerinin yaşandığı yeni sözleşme döneminde Başarılı hizmetlerle anılan Gülşah Yılmaz’ın yerine  Akyazı'nın yeni Sağlık Müdürü Sevda Gürsel oldu.  Akyazı Devlet Hastanesi'nde Müdür Yardımcısı değişikliğinin olduğu görüldü.       

AKYAZI DEVLET HASTANESİ YÖNETİM KADROSU 

Başhekim Yavuz TEPEÇINAR, Başhekim yrd Savaş TAŞKIRAN, İdari Ve Mali İşler Müdürü Ayla SOYLU, S.Bakım hizmetleri müdürü Nilüfer DENİZ ve Müdür Yardımcısı Adem AKYOL.

 

 
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