BELEDİYEDEN MYO VE SABÜ’YE DESTEK

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Belediye Başkanı Bilal Soykan 22 Eylül Salı günü açılacak olan SUBÜ Akyazı Sağlık
Bu haber 2020-09-14 23:24:33 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

Belediye Başkanı Bilal Soykan 22 Eylül Salı günü açılacak olan SUBÜ Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin çalışmalarını büyük bir heyecan ve şevkle yerinde inceliyor.

22 Eylül’de açılışı yapılacak olan SABÜ Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi alt ve üst yapı çalışmalarında son noktaya gelindi. Akyazı belediyesine bağlı ekipler hummalı bir çalışmaları hızla devam ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan “ Yıllardır hayal ettiğimiz fakültemizin açılışını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. peyzaj bordür ve eksik görülen alt ve üstyapı çalışmalarını tüm hızımızla tamamlamaya çalışıyoruz.  Fakültemizin açılışına kadar sürecek olan çalışmalarımızı bir an önce bitirerek geleceğimizin mimarı gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak istiyoruz. Sağlık Bilimleri fakültemizin dolayısıyla gençlerimizin bugün olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi her zaman yanlarında olacağını belirten Soykan; Fakültemiz Akyazı’ mıza ve Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum “ dedi.
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