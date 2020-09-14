BBP AKYAZI İLÇE HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI

Büyük Birlik i Akyazı lçe teşkilatı Ömercikler i yeni binası Genel başkan yardımcısı Osman Tüfekçi’nin de katılımıyla

Bu haber 2020-09-14 13:36:01 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.