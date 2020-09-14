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BBP AKYAZI İLÇE HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI

Büyük Birlik i Akyazı lçe teşkilatı Ömercikler i yeni binası Genel başkan yardımcısı Osman Tüfekçi’nin de katılımıyla
Bu haber 2020-09-14 13:36:01 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

 

Büyük Birlik i Akyazı lçe teşkilatı Ömercikler i yeni binası Genel başkan yardımcısı Osman Tüfekçi’nin de katılımıyla yapılan törenle açıldı.

 Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı Ömercikler Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki taşındığı yeni binası Genel başkan yardımcısı Osman Tüfekçi’nin de katılımıyla dualarla açıldı.

 Açılışa Genel başkan yardımcısı Osman Tüfekçi’nin,MHY üyesi Abdullah Güngör Yüsküp,Akyazı Belediye Başkan vekili  Mustafa Birincioğlu, İstanbul BBP il başkanı Yaşar Sayan, BBP Sakarya il başkanı Cemal Can, Sakarya eski milletvekili Zihni Acba, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Adapazarı ilçe başkanı Sezgin İnan,Kaynarca belediye başkan adayı Mustafa Boğaz, Alaağaçspor Kulüp başkanı Aydın Birincioğlu, Partililer ve çok sayıda davetli katıldı,

 

 
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