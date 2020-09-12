Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI'DAN AYRILIKÇILARA MESAJ

AKYAZI'DAN AYRILIKÇILARA MESAJ

EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR EMEKLİ OLDU

EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR EMEKLİ OLDU

KARAÇALILIKTA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI VAR

KARAÇALILIKTA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI VAR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AÇILIŞA HAZIR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AÇILIŞA HAZIR

PROTOKOL COVİD-19 DENETİMİNDE

PROTOKOL COVİD-19 DENETİMİNDE

ESKİ KAYMAKAMIMIZ ÖMER KALAYLI’NIN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ESKİ KAYMAKAMIMIZ ÖMER KALAYLI’NIN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

AKYAZI'DAN AYRILIKÇILARA MESAJ

Diyarbakır’dan Akyazı’ya Fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi kızlar Akşam
Bu haber 2020-09-12 15:01:25 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Diyarbakır’dan Akyazı’ya Fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi kızlar Akşam saatlerine kadar Fındık topladıktan sonra gece bayan patronlarıyla birlikte ilçe merkezinde tur atıp yemek yek sonrası kafeteryada çay içip sohbet ediyorlar.

Her gün yeni bir provokasyon’la bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyen terör örgütleri ve onların yardakçılarına Sakarya’nın Akyazı ilçesinden kardeşlik mesajları gönderildi.

Akyazı Küçücek Mahallesinde ikamet eden Berberoğlu ailesi Diyarbakır’dan Fındık toplamaya gelen mevsimlik işçilerle adeta kardeşleri gibi ilgileniyorlar. Hasta olanları Hastaneye getirip tedavisi ile ilgilenirken boş zamanlarında da onların Akyazı’da hoş vakitler geçirmesini sağlıyor.

Berberoğlu ailesinde Beyhan Berberoğlu gündüz beraber Fındık topladığı mevsimlik bayan işçilerle akşam olduğunda giyinip süslenip ilçe merkezine gidiyorlar.

İlçe merkezinde Akşam yemeği sonrası bir kafeteryaya giden Berberoğlu ve Diyarbakırlı misafirleri burada çay içip sohbet ediyorlar son olarak ta Akyazı’nın logosu haline gelen Gazi Süleyman Paşa Cami önünde cep telefonlarıyla Fotoğraf çektirip o geceyi ölümsüzleştirdikten sonra eve dönüyorlar

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
15:04 - AKYAZI'DAN AYRILIKÇILARA MESAJ
Diyarbakır’dan Akyazı’ya Fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi kızlar Akşam ...
00:34 - EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR EMEKLİ OLDU
İstanbul Vali yardımcısı iken Sakarya Vali yardımcılığı görevine atanan Akyazı’lıların Efs...
01:26 - PROTOKOL COVİD-19 DENETİMİNDE
İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde 81 ilde Covid -19 tedbirleri kapsamı...
16:40 - ESKİ KAYMAKAMIMIZ ÖMER KALAYLI’NIN KORONA TESTİ POZİTİF
12.12.2016/ 13.01.2018 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakam olarak görev yaptıktan ...
22:28 - AKYAZILI MODACIYA “YILIN KAREOGRAFİ ÖDÜLÜ”
Moda dünyasının yakından tanıdığı Uğurkan Erez’in öğrencisi olan...
22:23 - Mezarlıkları temiz tutalım
Mezarlıkların her zaman temiz tutulması gerektiği söylenir....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ