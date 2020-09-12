AKYAZI'DAN AYRILIKÇILARA MESAJ

Diyarbakır’dan Akyazı’ya Fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi kızlar Akşam

Bu haber 2020-09-12 15:01:25 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Diyarbakır’dan Akyazı’ya Fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi kızlar Akşam saatlerine kadar Fındık topladıktan sonra gece bayan patronlarıyla birlikte ilçe merkezinde tur atıp yemek yek sonrası kafeteryada çay içip sohbet ediyorlar.

Her gün yeni bir provokasyon’la bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyen terör örgütleri ve onların yardakçılarına Sakarya’nın Akyazı ilçesinden kardeşlik mesajları gönderildi.

Akyazı Küçücek Mahallesinde ikamet eden Berberoğlu ailesi Diyarbakır’dan Fındık toplamaya gelen mevsimlik işçilerle adeta kardeşleri gibi ilgileniyorlar. Hasta olanları Hastaneye getirip tedavisi ile ilgilenirken boş zamanlarında da onların Akyazı’da hoş vakitler geçirmesini sağlıyor.

Berberoğlu ailesinde Beyhan Berberoğlu gündüz beraber Fındık topladığı mevsimlik bayan işçilerle akşam olduğunda giyinip süslenip ilçe merkezine gidiyorlar.

İlçe merkezinde Akşam yemeği sonrası bir kafeteryaya giden Berberoğlu ve Diyarbakırlı misafirleri burada çay içip sohbet ediyorlar son olarak ta Akyazı’nın logosu haline gelen Gazi Süleyman Paşa Cami önünde cep telefonlarıyla Fotoğraf çektirip o geceyi ölümsüzleştirdikten sonra eve dönüyorlar