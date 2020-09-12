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EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR EMEKLİ OLDU

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EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR EMEKLİ OLDU

İstanbul Vali yardımcısı iken Sakarya Vali yardımcılığı görevine atanan Akyazı’lıların Efsane Kaymakamı Camalettin Özdemir emekliye
Bu haber 2020-09-12 00:30:45 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

İstanbul Vali yardımcısı iken Sakarya Vali yardımcılığı görevine atanan Akyazı’lıların Efsane Kaymakamı Camalettin Özdemir emekliye ayrılarak memuriyet hayatına son noktayı koydu.

Sakarya’daki görevine başlamasının 3. Günü emeklilik dilekçesini vererek izine ayrılan Özdemir bir daha Sakarya’daki görevine

 görevine dönmedi ve 5 Eylül 2020 tarihi itibarı ile emekliye ayrılmış oldu. Cemalettin Özdemir’in bundan sonraki yaşamını İstanbul’da geçireceği öğrenildi.

CEMALETTİN ÖZDEMİR KİMDİR

Cemalettin Özdemir, 1959 yılında Ordu, Ulubey'de doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Kars Kaymakam adaylığı ile 1986 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nda memuriyet hayatına başladı. 74. Dönem Kaymakamlık Kursu süresinde  bir yıl İngiltere de kaldı, ayrıca Afyon/Emirdağ Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. Kaymakamlık kursunu tamamladıktan sonra sırasıyla Burdur/Yeşilova, Karabük/Ovacık, Erzurum/Hınıs, Trabzon/Maçka, Sakarya/Akyazı, Muğla/Marmaris Kaymakamlıkları'ndan sonra Samsun Vali Yardımcılığı tekrar Marmaris Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 25 Ağustos 2008 tarihinden itibaren de Zonguldak Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Cemalettin Özdemir en son İstanbul Vali Yardımcısı iken Çıkarılan kararname ile Sakarya Vali Yardımcılığına atandı. 17 Ağustos 1999 da meydana gelen asrın depremi sırasında Akyazı Kaymakamlığı sırasında gösterdiği olağanüstü çalışma ve elde ettiği başarılarla Akyazılıların gönlünde taht kuran ve adı efsane kaymakama çıkan
Cemalettin Özdemir, evli ve üç çocuk babasıdır.

 
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