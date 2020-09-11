KARAÇALILIKTA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI VAR

Kuzuluk’tan bir fabrikadan işçileri alan servis midibüsü Karaçallık mevkiinde önünde seyretmekte

Bu haber 2020-09-11 14:50:40 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk’tan bir fabrikadan işçileri alan servis midibüsü Karaçallık mevkiinde önünde seyretmekte olan ve aynı istikamete giden şehir içi minibüsüne arkadan çarptı. Kazada şehir içi minibüsü tali yoldan ana yola çıkmak için araçların geçmesini bekleyen bir başka araca çarptı.

Kazada servis aracında olan bazı işçiler oturdukları kanepelerde sıkıştı. Kaza mahalline gelen İtfaiye aracı sıkışan işçileri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti.

İlk belirlemelere göre servis aracında bulunan işçilerden 6’sı 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı servis aracında olan 11 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.