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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AÇILIŞA HAZIR

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesine bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bu haber 2020-09-11 14:46:07 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesine bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020/2021 yılı eğitim ve öğretim yılı için tüm hazırlıklarını tamamladı ve açılışın yapılacağı 22 Eylül 2020 gününü beklemeye başladı.

Akyazı Meslek yüksek Okuluna ait binada yapılan değişiklik ve tadilatlar sonrası öğrencilere hizmet verecek olan Fakültede bu eğitim ve eğitim döneminde 390 öğrenci eğitim görecek.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, yapılan çalışmalar neticesinde okul binamızın çehresi tamamen değişmiş ve böylece Fakülte olarak güzel bir binaya kavuşmuş duruma geldik dedi ve bu konuda destek veren başta Rektörlük ve Akyazı Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının 22 Eylül 2020 Salı günü saat 15.00 de yapılacak olan törenle açılacağını da söyleyen Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, açılış törenlerine Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın da katılacağını sözlerine ekledi.

Fakülte binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan’da 390 öğrenci ile başlayacağımız yeni eğitim yılımız hayırlı olsun. Yıllar geçtikçe hem bölümler hem de öğrenci sayımız artacak ve böylece Akyazı tam bir ifadeyle sağlık üssü haline gelecektir dedi ve Fakültemiz için Devlet Hastanemiz yanında tahsis ettiğimiz yerde yapacağımız yeni binayla gerçek kimliğine en kısa zamanda kavuşturulacağı hususunda müjde verdi. 

 Akyazı Sağlım Bilimleri Fakültesinin ile Meslek Yüksek Okulunun yeni öğretim yılındaki bölümleri ve öğrenci kontenjanları şöyle belirlendi;

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ:

1)Hemşirelik

2)Sağlık Yönetimi

3) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

2020-2021 KONTENJANLARI

Hemşirelik(60)

Fizyoterapi ve rehabilitasyon (60)

Sağlık Yönetimi(50)

 

ÖĞRETİM ELEMANI KADROSU

2 Profesör

1 Doçent

7 Doktor öğretim üyesi

2 Öğretim görevlisi

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU:

BÖLÜMLERİ:

1)Fizyoterapi

2)İlk ve acil yardım

3)Tıbbi laboratuvar teknikleri

4)Sağlık kurumları işletmeciliği

5)Sağlık turizmi işletmeciliği

 

2020-2021 KONTENJANLARI:

Fizyoterapi (40)

İlk ve acil yardım (40)

Tıbbi laboratuvar teknikleri (40)

Sağlık kurumları işletmeciliği (50)

Sağlık turizmi işletmeciliği (50)

 ÖĞRETİM ELEMANI KADROSU

4 Doktor öğretim üyesi

7 Öğretim görevlisi

 
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