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PROTOKOL COVİD-19 DENETİMİNDE

PROTOKOL COVİD-19 DENETİMİNDE

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PROTOKOL COVİD-19 DENETİMİNDE

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde 81 ilde Covid -19 tedbirleri kapsamında
Bu haber 2020-09-11 01:20:05 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

İçişleri  Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde 81 ilde Covid -19 tedbirleri kapsamında başlatılan denetimler Akyazı’ da da gerçekleştirildi.

 Denetlemelere KaymakamYakup Güney, Mustafa Birincioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer, ve ekipleri katıldı. Akyazı Belediye Başkan vekili Emniyet Müdürü Polis Zabıta İlçe genelinde bulunan esnaflar ve toplu kullanım alanları denetlenerek  , maske mesafe ve Hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu .

 Polis ve Zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını kontrol ederek fazla yolcu ve sosyal mesafe ve maske konusunda sürücüler ve vatandaşları uyardılar.
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