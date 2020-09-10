MHP’NİN YENİ YÖNETİMİ MAZBATALARINI ALDI

6 Eylül 2020 Pazar günü olağan kongresini yapan MHP AKyazı İlçe teşkilatında başkan

Bu haber 2020-09-10 16:34:03 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

6 Eylül 2020 Pazar günü olağan kongresini yapan MHP AKyazı İlçe teşkilatında başkan ve yönetim kuruluna seçilenler İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatalarını aldılar.

İlçe Başkanı Ali Dertli geçtiğimiz Pazar günü yaptığımız kongremizde benimle birlikte yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilen arkadaşlarımızla birlikte bugün İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına geldik ve süresi de tamamlandığı için mazbatalarımızı aldık. İlçe Seçim Kurulu Başkanımız Hakim İlknur Kiraz Gürel hanımefendinin Mahkemesi olması nedeniyle mazbatalarımızı İlçe Seçim Kurulu Müdürümüz Elif Özge Şentürk hanımefendinin elinde aldık. Bugünden itibaren resmen görevimize başlıyoruz ve ilk yapacağımız yönetim kurulu toplantımızda da görev taksimimizi gerçekleştireceğiz dedi.

İlçe Başkanı Ali Dertlinin önderliğinde İlçe Seçim Kuruluna giden MHP’nin yeni yönetim kadrosunun mazbata alma sade törenine Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk ile Ahmet Çetin’de katıldı ve yeni yöneticileri ilk tebrik edenlerde belediye meclis üyeleri oldu.