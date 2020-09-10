AKYAZI MİLLİ EĞİTİMDE SORUNLARIN GÖLGESİNDE İŞBAŞI

Akyazı 2020-2021 Öğretim yılına koronavirüsün yarattığı olumsuz koşullarda başladı. Okullarımızda bir telaştır gidiyor. Bir yandan Okullar yeni binalarına taşınıyor, diğer yandan yıkımı gerçekleştiren Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi de boşalan Kız Meslek Lisesi binasına taşınıyor. Okullar eşyaları taşınma ve temizlik işlerini öğretmenleri vasıtası ile gerçekleştirirken hizmetli görevlendirilmesi de bu güne kadar bir türlü yapılamadı.
Bu arada internet aracılığı ile öğrencilerine ders vermeye başlayan öğretmenler de bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre evinde interneti olmayan bilgisayarı olmayan, akıllı telefonu olmayan fındık toplamadaki ailelerin çocukları bu derslere katılamıyor. Derslere katılan öğrencilerin sayısı da sınıf mevcutlarının yarısını bile bulmuyor. Üstüne üstlük bir de internet sorunu yaşanıyor. Akyazı’da internet alt yapısının uygun olmaması nedeniyle sık sık kesinti olması yüzünden dersler sağlıklı bir şekilde yapılamıyor.
Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya ilçe merkezinde ve mahallelerdeki ilk, orta, lise ve ana okullarının müdürleri katıldı.
Toplantıda ayrıca İlçe İş Güvenliği ve sağlığı uzmanı Yusuf Durmuş tarafından okullarda alınması gereken koronavirüs tedbirleri konularında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.