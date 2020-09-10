AKYAZI MİLLİ EĞİTİMDE SORUNLARIN GÖLGESİNDE İŞBAŞI

Akyazı 2020-2021 Öğretim yılına koronavirüsün yarattığı olumsuz koşullarda başladı

Bu haber 2020-09-10 10:57:15 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

Akyazı 2020-2021 Öğretim yılına koronavirüsün yarattığı olumsuz koşullarda başladı. Okullarımızda bir telaştır gidiyor. Bir yandan Okullar yeni binalarına taşınıyor, diğer yandan yıkımı gerçekleştiren Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi de boşalan Kız Meslek Lisesi binasına taşınıyor. Okullar eşyaları taşınma ve temizlik işlerini öğretmenleri vasıtası ile gerçekleştirirken hizmetli görevlendirilmesi de bu güne kadar bir türlü yapılamadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kör topal başlayan yeni öğretim yılının bir an önce rayına oturup çalışmaya başlaması için koşuşturmaya devam ediyor.

Bu arada internet aracılığı ile öğrencilerine ders vermeye başlayan öğretmenler de bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre evinde interneti olmayan bilgisayarı olmayan, akıllı telefonu olmayan fındık toplamadaki ailelerin çocukları bu derslere katılamıyor. Derslere katılan öğrencilerin sayısı da sınıf mevcutlarının yarısını bile bulmuyor. Üstüne üstlük bir de internet sorunu yaşanıyor. Akyazı’da internet alt yapısının uygun olmaması nedeniyle sık sık kesinti olması yüzünden dersler sağlıklı bir şekilde yapılamıyor.

Bu amaçla geçtiğimiz gün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya ilçe merkezinde ve mahallelerdeki ilk, orta, lise ve ana okullarının müdürleri katıldı.

Toplantı koronavirüs tedbirleri alınması nedeniyle salonun dar olması yüzünden iki bölümde yapıldı. Toplantıda konuşan ilçe Milli eğitim Müdürü Recep Özdemir ; Eğitim Öğretimin 21 Eylül tarihine kadar bu şekilde devam edeceğini, bu tarihte yapılacak toplantıda Bakanlığın vereceği karar sonunda yüz yüze eğitim yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanacağını belirterek sizlerden okullarınızı açılacakmış gibi bu süre içinde hazır hale getirmenizi istiyorum. İlçemizde şu anda 1000 adet kadrolu öğretmenimiz var, 50 adet daha öğretmen görevlendirdiğimiz taktirde öğretmen sıkıntımız olmayacak.dedi. Her an bilgilendirilmeniz için telefonlarınızı açık tutmanızı istiyorum diyen Müdür Özdemir öğretmenlerinizi bu yeni düzene uymadaki sıkıntıları aşmak için morallerini yüksek tutmaya çalışalım. Motivasyonlarını yüksek tutmak için çaba sarf edelim. Şeklinde konuştu..

Toplantının bundan sonraki bölümü Şube Müdürü Adnan Can tarafından verilen teknik bilgilerle devam etti. Adnan Can toplantı sonunda okul müdürlerinin sorularını da cevaplandırdı.

Toplantıda ayrıca İlçe İş Güvenliği ve sağlığı uzmanı Yusuf Durmuş tarafından okullarda alınması gereken koronavirüs tedbirleri konularında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.