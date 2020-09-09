AKYAZILI MODACIYA “YILIN KAREOGRAFİ ÖDÜLÜ”

Moda dünyasının yakından tanıdığı Uğurkan Erez’in öğrencisi olan

Bu haber 2020-09-09 22:26:48 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Moda dünyasının yakından tanıdığı Uğurkan Erez’in öğrencisi olan Akyazçılı modacı Fatih Ömercikoğlu, 2020 Türkiye Vizyon ödülleri organizasyonunda “yılın kareografi” ödülüne layık görüldü.

Törende konuşan ödül sahibi Akyazılı Fatih Ömercikoğlu şunları söyledi “ Hayatın boyunca çok şey öğrendiğim, çok değerli üstadım ve canım hocam Uğurkan Erez’le beraber aynı sahnede ödül almak benim için tarifi anlatılmaz onur ve mutluluktur. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımda olan ve beni yalnız bırakmayan değerli aileme ve dostlarıma da teşekkür ediyorum”