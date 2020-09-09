BORU PATLADI VATANDAŞIN SEBZE BAHÇESİ PİSLİK İÇİNDE KALDI

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Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinin kanalizasyonu henüz yeni yapıldı ve tamamlanmadan da
Bu haber 2020-09-09 22:23:49 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinin kanalizasyonu henüz yeni yapıldı ve tamamlanmadan da hizmete sokuldu. Birçok yerinde eksikler olmasına rağmen çalışmamı tamamladım diyen yapımcı firma yaptığı işi,  işin sahibi olan SASKİ’ye teslim etti. Belediyeye teslim etmesinin üzerinden henüz iki yıl geçti ama yapılışında mal sahibi olan SASKİ’nin işinin başında olmaması, yapılan çalışmalara nezaret etmemesi sorunları da beraberinde getirdi ve bu sorunlar artarak devam etmeyi sürdürüyor.

Kanalizasyon Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet etmekte olan İltaş ailesinin bahçelerinin ortasından geçiyor ve bir sonraki yer sahibi geçiş izni vermediği için kanalizasyondan akmakta olan tüm pislikler maalesef hamam deresine akıyor. 

Bir taraftan pis suların açıktan dereye akıyor olmasının verdiği rahatsızlık devam ederken diğer taraftan da aynı aile alın teri dökerek, emek vererek ve para harcayarak yaptıkları sebze bahçeleri kanalizasyon borusunun patlaması sonucu tüm bahçeleri pislik içinde kaldı ve sebzeler tamamen pis sulara gömüldü.

İltaş ailesi adına konuşan Kudret İltaş, durumu bildirdiğimiz SASKİ yöneticileri geldiler duruma baktılar ve arızayı gidermeden de biz yakında geliriz diyerek gittiler. Görüldüğü gibi bize ait sebze bahçeleri tamamen pis sular altında ve o yetmiyormuş gibi bir haftadan beri de pis koku yüzünden evlerimizin camlarını, kapılarını açamaz hale geldik. Kısaca evimizde oturamıyoruz. SASKİ ise “geldik baktık geliriz diye gittiler.” Ne zaman gelecekleri muamma. Biz ise hem bahçemizden olduk hem de bir haftadan beri pis koku koklamaya dev am ediyoruz. Ne olacak bizim halim diye soruyor.

Öte yandan kanalizasyon boruları İltaş ailesinden sonra gelen yerden de geçmesi ve arıtmaya bağlanması gerekirken, o yerin sahibi geçiş izni vermediği için yıllardan beri o pislikler hamam deresine akıyor. Bu konu yerel basında birkaç kez haber olmasına rağmen kimse aldırış etmedi ve pislikler aynı dereye akmaya devam ediyor. Bu durum hem sağlık açısından hem de görüntü açısından çok sakıncalı ama SASKİ ve yöneticileri üzülerek ifade etmeliyim ki, aldırış bile etmiyor diye Kudret İltaş, durumu mahkemeye götüreceklerine de yaptığı açıklamasına ekledi.

 
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