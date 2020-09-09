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Mezarlıkları temiz tutalım

Mezarlıkların her zaman temiz tutulması gerektiği söylenir.
Bu haber 2020-09-09 22:21:27 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Mezarlıkların her zaman temiz tutulması gerektiği söylenir. Özellikle dini bayramlar nedeniyle mezarlıklarda yapılan temizlik sonrası oluşan çöplerin temizliği yapan kişiler tarafından mutlak surette mezarlık dışına taşınması ve orada imha edilmesi gerekiyor. Ancak çoğu zaman bu kurala uyulmadığı da gözleniyor.

Bu durumdan Kuzuluk Mahalle sakinleri de muzdaripler. Kuzuluklular Belediyeleri kapanmadan önce bu tür sorunu hiç yaşamadıklarını söyleyerek, o zaman Belediyemiz her bayram öncesi mezarlıklarımızda temizlik yapar, kendi mezarlıklarında temizlik yapanlar tarafındın biriktirilen çöpleri de toplardı. Bu gün ise bağlı olduğumuz Akyazı Belediyesi bu konuya hassasiyet gösteriyor ama hem ekip bakımından hem de zaman bakımından bizim istediğimiz şekilde bir temizlik yapmakta hayli zorlanıyor.

Bu durumda bizim devreye girmemiz gerekiyor. Belediyemizin yetişemediği durumlarda (çoğu zaman yetişemiyor) bizler mezarlıklarımızda temizlik yapmalıyız. Mezarlarımızda yaptığımız temizlikten sonra biriken çöpleri mutlak surette mezarlık dışına çıkarıp imha etmeliyiz ve böylece Belediyeye yardımcı olmalıyız. Mezarlıklarımızın içinde biriken bu çöpler bizlere hiç yakışmıyor diye mezarlık içinde çöp bırakanları uyarmaktan da geri kalmıyorlar. Birde çöp toplayan ve temizlik yapan ekiplerin mutlak surette güçlendirilmesi gerektiğini hususunda Belediye Başkanına çağrıda bulunuyorlar.
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