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GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAMİİ ÇEVRESİNE YENİ DÜZENLEME

Akyazı’nın en önemli Camisi konumunda olan Gazi Süleyman Paşa Cami çevresinde
Bu haber 2020-09-09 22:19:16 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın en önemli Camisi konumunda olan Gazi Süleyman Paşa Cami çevresinde Akyazı Belediyesi bağlı Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tamamlanmak üzere.

Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan yeni şadırvandan sonra aynı alanda çalışma başlatan Belediye Fen İşleri ekibi, önce eski şadırvanı yıktı ve caminin önünü açtı. Daha sonra yapımı eskilere dayanan ve ömrünü tamamlayan parke taşlarını sökerek yerine yenilerini döşeyerek güzel bir görüntü oluşmasını sağladı.

Yine Cami önünde kısa süre önce yaptırılan Akyazı’nın simgesi haline gelen Ay Yıldız’ın yere yakın olması ile ilgili olarak gelen şikayetleri dikkate alarak yeni ve yüksek bir Ay Yıldız yaptırarak ortaya çıkan güzelliğe bir güzellik daha kattı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri Akyazı’nın çehresini değiştirecek bu tür çalışmaların sürekli olarak yapılacağını belirterek kısa zamanda Akyazı’nın çok daha güzel bir görünüme kavuşturulacağı konusunda azimli ve kararlı olduklarını da yaptıkları açıklamada yer verdiler. 

 

 

 

 
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