BAKKALLAR ODASINDAN ZABITA GÜNÜ KUTLAMASI

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Akyazı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç Zabıta Müdürlüğüne
Bu haber 2020-09-09 22:16:16 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç Zabıta Müdürlüğüne giderek Zabıtanın 194. Kuruluş yıllarını kutladı.

Ziyaret esnasında konuşan Bakkallar ve Bayiler Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Zabıta biriminin Belediyelerin can damarı olduğunun altını çizdi ve onlar ne kadar iyi çalışırlarsa Belediye de o nispette başarılı olur dedi ve Zabıtanın 194. Yıldönümünü kutlayarak kendilerine başarı dileğinde bulundu.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Saka’da Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç’in kuruluş yıldönümlerini kutlamak amacıyla yaptığı ziyaretin kendisini ve Zabıta Memuru arkadaşlarını son derece memnun ettiğini belirtti ve teşekkür etti.

 
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