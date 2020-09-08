ATSO’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ERCAN AYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Atso Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR, Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER Atso Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK, Atso Meclis Üyesi Emre ÖZDEMİR ile birlikte Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanarak göreve başlayan Emniyet Müdürü Ercan AYKAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
.Emniyet Müdürü AYKAN , ATSO heyetine yaptıkları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini belirterek, İlçemizin asayişi , huzuru ve güvenini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Sizlerden aldığımız destekle ilçemizi daha da yaşanır huzurlu ve güvenli ilçe yapacağız, dedi