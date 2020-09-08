ATSO’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ERCAN AYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Atso Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR, Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER Atso Yönetim Kurulu Üyesi

Bu haber 2020-09-08 22:30:30 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

Atso Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR, Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER Atso Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK, Atso Meclis Üyesi Emre ÖZDEMİR ile birlikte Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanarak göreve başlayan Emniyet Müdürü Ercan AYKAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bayraktar ziyaretinde Müdür AYKAN’a yeni göreviniz hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman polis teşkilatımızın yanında olmaya, onların işlerini kolaylaştırarak ülkemizin huzurunu bozmak isteyen şer odaklarına asla fırsat vermeyeceğiz. Akyazı’mızın asayişi, huzuru ve güvenliği sağlamak için elinizden geleni fazlasıyla yapacağız.ATSO olarak bizim de bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu güne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Emniyetimizle iş birliği halinde olmayı sürdüreceğiz, dedi

.Emniyet Müdürü AYKAN , ATSO heyetine yaptıkları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini belirterek, İlçemizin asayişi , huzuru ve güvenini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Sizlerden aldığımız destekle ilçemizi daha da yaşanır huzurlu ve güvenli ilçe yapacağız, dedi