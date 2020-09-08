Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ATSO’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ERCAN AYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ATSO’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ERCAN AYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

MHP’DEN AKYAZI ZABITAYA TEBRİK ZİYARETİ

MHP’DEN AKYAZI ZABITAYA TEBRİK ZİYARETİ

AKYAZI MHP’NİN KURUCULARINDAN KAMİL TAN VEFAT ETTİ

AKYAZI MHP’NİN KURUCULARINDAN KAMİL TAN VEFAT ETTİ

ESKİ EŞE SİLAHLI SALDIRI

ESKİ EŞE SİLAHLI SALDIRI

MHP KONGRE: ALİ DERTLİ GÜVEN TAZELEDİ

MHP KONGRE: ALİ DERTLİ GÜVEN TAZELEDİ

ASKF BAŞKANI ZIMBA’DAN SAHA DENETİMİ

ASKF BAŞKANI ZIMBA’DAN SAHA DENETİMİ

MHP’DEN AKYAZI ZABITAYA TEBRİK ZİYARETİ

Akyazı MHP İlçe teşkilatı Başkan Ali Dertli, Belelediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, İhsan Özcan,
Bu haber 2020-09-08 22:16:28 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı MHP İlçe teşkilatı Başkan Ali Dertli, Belelediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu,İhsan Özcan, Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu üyesi Osman Dedecan olmak üzere Zabıta teşkilatının 194.yılı dolayısı ile Akyazı Belediyesi zabıta müdürlüğüne bir kutlama ziyaretinde bulundular.

 Zabıta Müdürü Hasan Saka’yı makamında ziyaret eden MHP heyeti Müdür Saka’nın nezninde tüm zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladılar. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan ziyarette içinden geçmekte olduğumuz zor günlerde zabıtanın olağanüstü görevler üstlendiğini, sağlıkçılar kadar risk taşıdıklarını yakından takip ederek gördüklerini ifade eden MHP heyeti Allah yardımcınız olsun dediler. Ayrıca korona testinde pozitif oldukları belirlenen 2 zabıta hakkında bilgi alan MHP’liler sağlık durumlarının iyiye gitmekte olduğunu ve evlerinde karantina altında tedavilerine devam edildiğini öğrendiler ve geçmiş olsun dilekleri ile bir an önce sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundular.

 Ziyaret sonunda topluca bir anı fotoğrafı çektirilerek vedalaşıldı.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
22:31 - ATSO’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ERCAN AYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİY
Atso Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR, Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER Atso Yöne...
22:19 - MHP’DEN AKYAZI ZABITAYA TEBRİK ZİYARETİ
Akyazı MHP İlçe teşkilatı Başkan Ali Dertli, Belelediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furka...
00:25 - DERTLİ AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen düğünde Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli...
00:09 - MİMARLAR ODASI BAŞKANI KAFADAR’IN MUTLU GÜNÜ
Sakarya Mimarlar odası başkanı Sami Kafadar’ın oğlu Mehmet Umurhan Düzce’li Korkmaz...
07:44 - ÜNAL GÜNDÜZ FAKÜLTE DEKANINI ZİYARET ETTİ
SUBÜ’ye bağlı olarak kurulan ve bu yıl eğitim öğretime başlayacak olan Akyazı Sağlık Bilim...
18:30 - DUYGU VE ENES MUTLULUĞA YELKEN AÇTI
Akyazı’nın sevilen ailelerinden olan Ayvaz ve Turhan ailesi dünür oldu...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ