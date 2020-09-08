MHP’DEN AKYAZI ZABITAYA TEBRİK ZİYARETİ

Akyazı MHP İlçe teşkilatı Başkan Ali Dertli, Belelediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, İhsan Özcan,

Bu haber 2020-09-08 22:16:28 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

Akyazı MHP İlçe teşkilatı Başkan Ali Dertli, Belelediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu,İhsan Özcan, Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu üyesi Osman Dedecan olmak üzere Zabıta teşkilatının 194.yılı dolayısı ile Akyazı Belediyesi zabıta müdürlüğüne bir kutlama ziyaretinde bulundular.

Zabıta Müdürü Hasan Saka’yı makamında ziyaret eden MHP heyeti Müdür Saka’nın nezninde tüm zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladılar. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan ziyarette içinden geçmekte olduğumuz zor günlerde zabıtanın olağanüstü görevler üstlendiğini, sağlıkçılar kadar risk taşıdıklarını yakından takip ederek gördüklerini ifade eden MHP heyeti Allah yardımcınız olsun dediler. Ayrıca korona testinde pozitif oldukları belirlenen 2 zabıta hakkında bilgi alan MHP’liler sağlık durumlarının iyiye gitmekte olduğunu ve evlerinde karantina altında tedavilerine devam edildiğini öğrendiler ve geçmiş olsun dilekleri ile bir an önce sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundular.

Ziyaret sonunda topluca bir anı fotoğrafı çektirilerek vedalaşıldı.