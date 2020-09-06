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ESKİ EŞE SİLAHLI SALDIRI

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ESKİ EŞE SİLAHLI SALDIRI

Olay Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde oldu. M.Y. isimli şahıs eski eşi Gamze
Bu haber 2020-09-06 15:23:38 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Olay Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde oldu. M.Y. isimli şahıs eski eşi Gamze B. ile işyeri çıkışında karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonunda M.Y. isimli şahıs eski eşini tabancaya ayaklarından vurup olay mahallinden kaçtı.

Eski eşi tarafından tabancayla ayaklarından vurulan yaralı kadına ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapıldıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Eski eşini yaralayan M.Y. isimli şahısta bir müddet sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

 
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