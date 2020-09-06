ESKİ EŞE SİLAHLI SALDIRI

Olay Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde oldu. M.Y. isimli şahıs eski eşi Gamze

Bu haber 2020-09-06 15:23:38 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.